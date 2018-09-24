Новый «фильм о Цое» оказался лентой о водителе автобуса, убившего музыканта

Санкт-Петербург, , 14:29 — REGNUM В центре сюжета фильма о Викторе Цое, который собирается снять петербургский режиссер Алексей Учитель, окажется не сам легендарный музыкант, а… водитель автобуса «Икарус», столкнувшегося с автомобилем рок-звезды в роковой для Цоя день 15 августа 1990 года. Об этом сообщил сам режиссер в интервью «Петербургскому дневнику».

Алексей Учитель рассказал, что познакомился с этим человеком при съемках картины «Последний герой».

«Этот водитель не давал мне покоя больше 20 лет. Он, может, что-то и слышал о Цое, но абсолютно не представлял, кто это, не был знаком с его творчеством. И главным героем картины будет этот водитель», — заявил режиссер.

Он уточнил, что съемки фильма начнутся середине мая 2019 года на территории Латвии, Литвы, Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.

По словам Учителя, в фильме будут «будут задействованы очень знаменитые и талантливые актеры», — однако режиссер не стал называть их имена.

Учитель также признался, что ему понравился фильм Кирилла Серебренникова «Лето».

Напомним, что ранее на экраны вышел фильм о Викторе Цое «Лето» режиссёра Серебренникова. Поклонники творчества музыканта восприняли киноленту достаточно прохладно. Много критики вызвал фильм и у отца Виктора Цоя, Роберта Цоя.

Добавим, что ранее фильм «Матильда» Алексея Учителя оказался в центре громкого общественно-политического скандала, в том числе режиссер был обвинен в грубом искажении исторических фактов.

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