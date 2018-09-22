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В Москве пройдет первое заседание Директорской ложи театров столицы

Культура

В новом объединении – руководители более 80 театров Москвы

Москва, 22 сентября 2018, 12:32 — REGNUM  24 сентябряв особняке винозаводчика П.П. Смирнова (архитектор Ф. Шехтель) на Тверском бульваре состоится первое заседание Директорской ложи театров Москвы. Она объединяет руководителей более 80 театров федерального и городского подчинения. О задачах на предстоящий сезон расскажут глава Директорской ложи, директор театра «Ленком» Марк Варшавер и заместитель главы Директорской ложи, генеральный директор Большого театра Владимир Урин. С напутственным словом выступят Министр культуры РФ Владимир Мединский ипредседатель Московской городской думы Алексей Шапошников. Об этом сообщает официальный сайт министерства культуры.

Цель нового объединения — развитие более тесных контактов между руководителями учреждений, создания единой театральной коммуникационной среды, передача молодому поколению традиций управления театром, поддержка творческих инициатив.

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Культурная хроника
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