Журнал Vogue воспользовался толерантностью русских

Москва, , 16:50 — REGNUM Итальянцы знают о толерантности русских и поэтому осмелились устроить скандальную фотосессию в Архангельской области. Такое мнение 21 сентября высказал писатель Захар Прилепин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Весь этот фокус символизирует желание Европы втянуть нас в их толерантный, прекрасный, странно-ориентированный гендерный мир. Мы туда не втянемся. У нас в любой деревне есть девушка, которая может быть «Мисс Италия» и украшением всех их прекрасных журналов, может соперничать с Моникой Беллуччи», — заявил Прилепин.

Наши женщины, как отметил писатель, сохранили женственность и красоту.

«Я думаю, что русские люди относятся к этому с юмором, и итальянцы это прекрасно понимают. Почему они приехали именно на север? Они не приехали с такой фотосессией, скажем, в Чечню. Рамзан (Кадыров, глава Чечни, — прим. ИА REGNUM ) был бы очень не рад им. Не знаю, где бы потом искали этих итальянцев, которые изображали чеченских женщин. Русские весьма толерантны», — заметил он.

Фотосессия крайне возмутила Алену Стерлигову, супругу бывшего миллиардера Германа Стерлигова. Сейчас чета проживает в Подмосковье и подчеркнуто следует национальным традициям в быту, одежде, еде.

«Одна фотография с крестом — понятно, что это кощунство над крестом», — сказала Стерлигова.

Алена распереживалась, и в один из жарких моментов дискуссии разбила стакан с водой.

«Это последний тренд. Если раньше были времена гламура, все пытались стать красивыми и симпатичными, то сейчас мода ближе к 90-м. Она грубая, жесткая, и это абсолютный тренд во всем мире», — не видит проблемы стилист Влад Лисовец.

Напомним, что фотосессию итальянского журнала Vogue в одном из сел Пинежского района Архангельской области сочли неоднозначной, вульгарной и даже оскорбительной. Усатые модели в нарядах, стиль которых напоминал народные, но не имел с ними ничего общего, позировали на фоне храмов, старых зданий и техники, и даже церковных атрибутов. В ответ в районе запустили свой фотоконкурс, покоривший интернет уже естественной красотой.