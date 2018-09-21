«Золотой мяч Ростова» – одна из лучших экскурсий в России

Ростов-на-Дону, , 10:33 — REGNUM Экскурсия «Золотой мяч Ростова», разработанная специально к ЧМ-2018, признана одна из самых лучших в России. Автор экскурсии — Наталья Степаненко — одержала победу в номинации «Экскурсионный маршрут», не оставив шанса 29 проектам-конкурентам. Об этом ИА REGNUM проинформировали в донском правительстве 21 сентября.

Идея создания футбольной экскурсии возникла после того, как ростовский стадион «Олимп-2» впервые в истории города-миллионника принял такие команды, как «Аякс», «Андерлехт», «Атлетико», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

«У Ростова-на-Дону всегда была славная футбольная история, и это город, в котором по-настоящему любят футбол», — отмечают организаторы футбольного маршрута.

Участникам экскурсии покажут места, где собирались первые футбольные команды, стадион, на котором тренировался Виктор Понедельник — автор золотого гола в финале единственного выигранного сборной СССР Кубка Европы 1960 года.