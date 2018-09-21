В Москве пройдет научная конференция «Россия в годы Гражданской войны»

Москва, , 10:05 — REGNUM 1−3 октября в Москве будет проходить Международная научная конференция «Россия в годы Гражданской войны, 1917−1922 гг.: власть и общество по обе стороны фронта». Крупнейший исторический форум, посвященный осмыслению драматических событий столетней давности, организует Институт российской истории РАН совместно с Музеем современной истории России под эгидой Российского исторического общества и при поддержке фонда «История Отечества».

Участники конференции рассмотрят состояние экономики России в 1917—1922 гг.; проблемы взаимоотношений власти и общества; социальные и демографические процессы по обе стороны фронта; общественное сознание, конфликт идеологий и культур; национальные движения и национальную политику; международное положение России, иностранную военную интервенцию и многие другие темы.

В работе конференции примут участие свыше ста ведущих отечественных и зарубежных специалистов, сотрудники российских научных учреждений и университетов, а также историки из Белоруссии, Германии, Канады, Китая, США, Узбекистана, с Украины, из Японии.