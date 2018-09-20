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Жюри фотоконкурса «Русская цивилизация» определило победителей

Культура

18 сентября состоялось заседание жюри II Международного фотоконкурса «Русская цивилизация»

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Жюри фотоконкурса «Русская цивилизация» определило победителей
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Заседание жюри фотоконкурса «Русская цивилизация»

Москва, 20 сентября 2018, 14:28 — REGNUM  Жюри II Международного фотоконкурса «Русская цивилизация» выбирало лучшие фотоснимки из 17 тысяч работ, которые прислали более 3 тысяч фотографов из 44 стран.

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Работы фотоконкурса «Русская цивилизация»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Работы фотоконкурса «Русская цивилизация»
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Заседание жюри фотоконкурса «Русская цивилизация»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Заседание жюри фотоконкурса «Русская цивилизация»
22
Заседание жюри фотоконкурса «Русская цивилизация»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Заседание жюри фотоконкурса «Русская цивилизация»
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Заседание жюри фотоконкурса «Русская цивилизация»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Заседание жюри фотоконкурса «Русская цивилизация»

Лучшие работы отбирались в пяти основных номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Народное творчество».

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Отбор работ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Отбор работ
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Юрий Сомов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Юрий Сомов
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Заседание жюри фотоконкурса «Русская цивилизация»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Заседание жюри фотоконкурса «Русская цивилизация»

В состав жюри «Русской цивилизации» вошли директор Мультимедиа АртМузея Ольга Свиблова, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, автор и куратор культурно-выставочного проекта «Центр искусств. Москва» Андриан Мельников, актрисы Ирина Безрукова и Юлия Михалкова, певица Рагда Ханиева, фотографы Антон Ланге, Александр Тягны-Рядно, Дмитрий Исхаков и Сергей Черных, путешественница, автор одного из популярных инстаграм-аккаунтов России Кристина Макеева и другие.

«Перед членами жюри стояла непростая задача, в этом году большое количество достойных и интересных работ высокого уровня. Приятно осознавать, что фотографы со всего мира постарались показать в своих работах, что же такое русская цивилизация», — прокомментировал заседание председатель жюри, руководитель ФАДН России Игорь Баринов.

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Игорь Баринов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Игорь Баринов
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Александр Тягны-Рядно
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Александр Тягны-Рядно
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Андриан Мельников
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Андриан Мельников
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Даниил Меньшиков
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Даниил Меньшиков
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Дмитрий Исхаков
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Исхаков
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Заседание жюри фотоконкурса «Русская цивилизация»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Заседание жюри фотоконкурса «Русская цивилизация»

Окончательный подсчёт голосов происходит прямо сейчас, а победители будут объявлены на торжественной церемонии фотоконкурса. Однако известно имя победителя в номинации «Приз зрительских симпатий». Им стала москвичка Ольга Сафронова с работой «Воробьи и вишня», фотография собрала 2478 голосов и 54 комментария.

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Приз зрительских симпатий получила работа Ольги Сафроновой «Воробьи и вишня»
© Ольга Сафронова
Приз зрительских симпатий получила работа Ольги Сафроновой «Воробьи и вишня»

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Читайте ранее в этом сюжете: Сегодня определятся победители фотоконкурса «Русская цивилизация»

regnum author Дарья Антонова
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Фоторепортажи ИА REGNUM
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