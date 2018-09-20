Жюри фотоконкурса «Русская цивилизация» определило победителей

Москва, , 14:28 — REGNUM Жюри II Международного фотоконкурса «Русская цивилизация» выбирало лучшие фотоснимки из 17 тысяч работ, которые прислали более 3 тысяч фотографов из 44 стран.

Лучшие работы отбирались в пяти основных номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Народное творчество».

В состав жюри «Русской цивилизации» вошли директор Мультимедиа АртМузея Ольга Свиблова, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, автор и куратор культурно-выставочного проекта «Центр искусств. Москва» Андриан Мельников, актрисы Ирина Безрукова и Юлия Михалкова, певица Рагда Ханиева, фотографы Антон Ланге, Александр Тягны-Рядно, Дмитрий Исхаков и Сергей Черных, путешественница, автор одного из популярных инстаграм-аккаунтов России Кристина Макеева и другие.

«Перед членами жюри стояла непростая задача, в этом году большое количество достойных и интересных работ высокого уровня. Приятно осознавать, что фотографы со всего мира постарались показать в своих работах, что же такое русская цивилизация», — прокомментировал заседание председатель жюри, руководитель ФАДН России Игорь Баринов.

Окончательный подсчёт голосов происходит прямо сейчас, а победители будут объявлены на торжественной церемонии фотоконкурса. Однако известно имя победителя в номинации «Приз зрительских симпатий». Им стала москвичка Ольга Сафронова с работой «Воробьи и вишня», фотография собрала 2478 голосов и 54 комментария.

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