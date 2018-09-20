Фильмы Милоша Формана возвращаются в российские кинотеатры

Москва, , 11:09 — REGNUM Фильмы Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей» и «Волосы» вернутся на большие экраны. Проект «Иноекино» устроит ретроспективу фильмов режиссёра с 6 по 8 октября в Москве и Санкт-Петербурге, а также с 12 по 14 октября в Новосибирске и Екатеринбурге.

«Пролетая над гнездом кукушки»

Экранизация романа-бестселлера Кена Кизи о пациентах психиатрической клиники в трактовке Формана выходит за пределы истории о жизни сумасшедшего дома и изображает общество, основанное на дисциплине и власти. «Пролетая над гнездом кукушки» стал вторым фильмом в истории мирового кинематографа, завоевавшим «Оскар» в пяти самых престижных номинациях, что ранее удавалось только картине «Это случилось однажды ночью». Такую же «Большую пятёрку» ему удалось взять в пяти номинациях на премии «Золотой глобус» — первый раз в истории кино.

«Амадей»

Не меньшим успехом может похвастать и фильм «Амадей» — на его счету восемь премий «Оскар», ещё 32 награды и 13 номинаций. В основу картины легла пьеса Питера Шеффера, которая является вольной беллетризованной интерпретацией биографий композиторов Вольфганга Амадея Моцарта и Антонио Сальери. Произведение было написано под влиянием «маленькой трагедии» Александра Пушкина «Моцарт и Сальери» и основанной на ней одноимённой оперы Николая Римского-Корсакова.

«Волосы»

Милош Форман увидел нашумевший бродвейский мюзикл «Волосы» вскоре после премьеры в 1967 году. К созданию его киноверсии режиссёр приступил лишь спустя 12 лет. Дистанция во времени позволила режиссёру создать не просто экранизацию первого рок-мюзикла, а своеобразный портрет молодёжной субкультуры 60-х годов.

«В фильме много киноязыка, который никак не умещается на сцену. Есть здесь и, собственно, очаровательные волосы героев, которые часто снимаются крупным планом в контровом свете, чтобы быть ещё более красивыми… И пыль, и вода, и огонь, и «натурные» сьёмки, и специальные эффекты. И обнажённая натура. Конечно, фильм сам возможен только в контексте бродвейских мюзиклов, рок-опер, но можно вспомнить и Брехта с его «зонгами», мерой условности и остранением, которые позволяют говорить о трагедиях чуть честнее и свежей, чем при попытках изображать кондовый «реализм».

Многое в фильме можно смотреть, как прекрасную историю искусства. Например, хореография, столь модная тогда, сейчас выглядит как прекрасное пособие по «модерну», «джазу», «контемпорари», «контактной импровизации» — всё сразу. И действительно множество танцевальных интересных решений порадует внимательного зрителя, как и прекрасная музыка из того времени. И сам стиль актёрской игры и режиссуры. Фильм сделан без «порнографии» и «насилия» (и в силу вкуса создателей и недопустимости подобного в те годы в кино), однако изобилует «непристойными» намёками, которые в силу замысловатости становятся только более непристойными…» — отмечает кинокритик и автор ИА REGNUM Дмитрий Тёткин.

Показы пройдут в кинотеатрах «КАРО 11 Октябрь» (Москва), «Аврора» (Санкт-Петербург), «Победа» (Новосибирск) и «Доме кино» (Екатеринбург). Фильмы покажут в оригинале с русскими субтитрами.

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