Дирекция фестиваля «Меридианы Тихого» провела пресс-конференцию

Владивосток, , 09:23 — REGNUM В кинотеатре «Океан IMAX» прошла пресс-конференция, посвященная открытию 16 кинофестиваля «Меридианы Тихого», который начнёт свою работу 21 сентября. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба кинофорума.

О том, как будет проходить фестиваль журналистам рассказали члены дирекции, в которую входят Ефим Звеняцкий, Юрий Гончаров, Наталья Шахназарова, Наталья Тимофеева, Андрей Василенко и Вячеслав Стародубцев. Должность президента занял Александр Михайлов, председателем жюри стал Алексей Герман-младший.

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В конкурсную программу форума вошло 189 фильмов из 46 стран. Ожидается, что особое внимание к себе привлекут картины «Война Анны» (Алексей Федорченко), «Рейс на Триполи отменён» (Наим Мохайемен) и чилийский анимационный фильм «Дом волка». Отмечается, что в 2018 году «Меридианы Тихого» посетят такие голливудские звёзды, как Энди Макдауэлл, Эрик Робертс и Стивен Сигал.

Напомним, 16 кинофестиваль «Меридианы Тихого» пройдёт во Владивостоке в период с 21 по 27 сентября 2018 года. Этот кинофорум проводится ежегодно, впервые он был проведён в 2003 году.

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