Роковые женщины, крутые кулаки, политические дрязги и простоватые герои

Москва, , 09:12 — REGNUM «Лондонские поля» (18+)

Никола Сикс — сногсшибательная красотка-вамп, которая может играючи подобрать ключик к любому мужчине. И не удивительно, ведь она видит каждого насквозь, причем, ей подвластно не только прошлое и настоящее, но и будущее. Вот только дар ясновидения Николу не радует. Мало того, что она знает наперед сюжет любого из ее головокружительных романов, она знает, как окончится ее собственная история — ее непременно убьют. Правда, она не вполне уверена, кто именно станет ее убийцей. Но выяснить это легче легкого — закрутить сразу с тремя самыми вероятными кандидатами!

Фильм по одноименному роману Мартина Эмиса снял режиссер Мэтью Каллен, картина является его полнометражным дебютом.

«Простая просьба» (18+)

Они такие разные, героини фильма Пола Фига, — тихая мать-одиночка Стефани из маленького городка и ее новая подруга Эмили — шикарная и непростая штучка с дерзким языком, вольными взглядами и таинственным прошлым. Но противоположности притягиваются, и между женщинами возникает дружба, которой, впрочем, суждено продлиться недолго — Эмили загадочным образом исчезает, и Стефани начинает поиски подруги. Ей помогает муж Эмили, но вот только искренен ли он в желании найти свою жену? Каждый день поисков приносит все новые сюрпризы и перемены. Жизнь Стефани теперь уже вряд ли когда-нибудь станет прежней…

«Бои без правил» (18+)

Нет ничего хорошего в том, чтобы загреметь за решетку. Но и здесь есть свои нюансы — для кого-то отсидка оборачивается просто скучным времяпрепровождением, некоторые же попадают прямиком в ад. Фильм каннского лауреата Жана-Стефана Совера, снятый интернациональной командой, несмотря на свою экзотичность, основан на реальной истории британского боксера Билли Мура, который в юности за мелкий криминал получил, казалось бы, всего-то три года тюрьмы. Но таиландская каталажка, в которую попал Билли, оказалась ужасным местом, битком набитым отъявленными головорезами. Перед молодым европейцем встала почти невыполнимая задача — выжить среди этих татуированных с ног до головы монстров, не зная ни их обычаев, ни даже языка. Спастись, а заодно избавиться от пагубного пристрастия к наркотикам, ему помог любимый жестокий спорт, который был для обитателей этого земного ада единственной отдушиной.

В фильме принял участие сам Билли Мур в роли собственного отца, а также непрофессиональные актеры, отбывавшие в свое время сроки в тюрьмах Таиланда.

«Проклятие монахини» (18+)

Румыния. Излюбленный фон для готических ужасов. Но в «ужастике» Корина Харди нам расскажут не о вампирах, а кое о чем более зловещем — об отъявленной чертовщине, свившей гнездо в святом месте.

Самоубийство монахини — чрезвычайное происшествие и большой скандал, а потому этот случай необходимо тщательно расследовать. В пользующийся дурной славой румынский католический монастырь из Ватикана посылают священника с неоднозначной репутацией и юную послушницу, которую с детства мучают кошмары о зловещем монстре в одеянии монашки. Эти двое еще не знают, что рискуют не только рассудком и жизнью, но и верой и бессмертной душой…

«Доминика»

Порой дети оказываются для своих отцов полной неожиданностью — случай отнюдь не редкий. Но герой фантастической комедии Олега Агейчева Костя попадает в совершенно особенную переделку. Мало того, что в один прекрасный день к его дверям подкидывают младенца, но девочка еще и растет не по дням, а по часам. Каждый резкий «скачок развития» происходит ровно тогда, когда Константин дает волю гневу. И вот Доминика — так зовут его воспитанницу — уже не ребенок, а юная девушка. Все это для Константина совершенно некстати — у него хорошая работа с карьерными перспективами, да и свадьба не за горами. Но вот только почему он то и дело впадает в ярость, против чего протестует? Может быть, таинственная гостья поможет ему это понять?

«Закону тут не место»

Когда город задыхается под грузом коррупции, разрухи, неустроенности, да и просто пакетов с невывезенным вовремя мусором, жители начинают мечтать о честном и работящем градоначальнике. И, конечно же, с восторгом изберут в мэры кандидата с программой, основанной на кристальной честности и строгой законности. Но предвыборные лозунги предвыборными лозунгами, никто из героев комедии Сальво Фикарра и Валентино Пиконе— от городских чинуш до местных жуликов — и подумать не мог, что новый мэр всерьез займется выполнением обещанного! Городок буквально поставлен на уши, привычный бардак сменяется хаосом переустройства во имя благих намерений, и одному Богу ведомо, чем все это кончится, ведь против политики не в меру ретивого мэра ополчаются даже его собственные родственники…

«Агент Джонни Инглиш 3.0»

Самый смешной суперагент снова в деле! Все джеймсы бонды массово облажались, старушка Британия висит на волоске, и Джонни Инглишу (его сыграл великолепный Роуэн «Мистер Бин» Эткинсон) приходится покинуть мирный школьный класс и ввязаться в совсем не детские игры. С виду, да и не только с виду, агент Инглиш самый настоящий Джоннушка-дурачок, но таким, как известно, счастье, и все жар-птицы и царь-девицы достаются именно им. В общем, королева и парламент могут спать спокойно, хотя они об этом не подозревают и просто сходят с ума от ужаса — ведь Джонни порой так похож на обезьяну с гранатой…

Третью часть пародийной шпионской саги снял режиссер Дэвид Керр.

«Храброе сердце. Заговор в королевстве»

И на свалке металлолома может зародиться разумная жизнь — особенно если эта свалка размером с целое королевство! Страну Металломию населяет пестрый механический народец. Есть здесь свои короли, принцессы, рыцари и даже драконы. И свои политические неурядицы, заговоры и дворцовые перевороты. Один такой как раз только что случился, а спасать королевство из-под власти узурпатора некому, кроме Расти, самого никудышного из рыцарей. Но, как часто случается в мультипликационных сказках (и не только), единственной надеждой оказывается тот, кто с виду совсем не похож на героя.

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