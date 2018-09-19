В Казахстане усилят коммерциализацию киноиндустрии

Астана, , 14:46 — REGNUM Депутаты Мажилиса парламента Казахстана приняли в первом чтении законопроект «О кинематографии», который направлен на развитие и улучшение качества казахстанского кинематографа, сообщает 19 сентября агентство «Казинформ».

Председатель парламента Нурлан Нигматулин подчеркнул, что в республике должны быть созданы условия для развития киноиндустрии и повышения её инвестиционной привлекательности. Спикер добавил, что коммерциализация кинематографа — это один из путей диверсификации экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 г. в Алма-Ате разгорелся скандал в связи с изъятием земли у «Казахфильма». В киностудии выразили несогласие с действиями городского акимата (администрации). В администрации свои действия объяснили законом.

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