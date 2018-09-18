Сотни тысяч жителей посетили индонезийский фестиваль в Баку

Баку, , 16:02 — REGNUM Сотни тысяч жителей Азербайджана получили представление об индонезийском искусстве, которое было представлено на индонезийском культурном фестивале 2018 года в посольстве Индонезии в Баку, сообщает Antaranews.

«Программа фестиваля очень понравилась народу Азербайджана, они хотят больше узнать об Индонезии», — говорится в заявлении посольства в Баку, полученном 18 сентября 2018 года.

Посол Индонезии в Азербайджане Уснан Бей Фанани заявил, что фестиваль был очень ожидаемым событием.

«Сотни тысяч азербайджанцев пришли погрузиться в атмосферу Индонезии», — добавил он.

«Фестиваль стал доказательством того, что мы хотим продвигать различные секторы, включая культуру и экономику, и укреплять дипломатические отношения с Азербайджаном», — подчеркнул посол.

В фестивале 2018 года приняли участие несколько индонезийских министерств, в том числе министерство иностранных дел, министерство образования и культуры, министерство туризма, министерство молодежи и спорта и министерство религии.

Напомним, индонезийский культурный фестиваль в Азербайджане проходил с 13 по 16 сентября 2018 года.