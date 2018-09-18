Американский лагерь в «Русской Арктике» может уйти в океан

Архангельск, , 14:55 — REGNUM Национальный парк «Русская Арктика» намерен подать документы в инспекцию по охране памятников Архангельской области, чтобы лагерь американкой экспедиции Болдуина, пытавшейся в начале прошлого века добраться до Северного полюса, получил статус памятника археологии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе нацпарка.

Этим летом экспедиция национального парка «Русская Арктика» впервые провела археологические работы на одном из островов архипелага Земля Франца-Иосифа. На острове Алджера было продолжено начатое годом ранее исследование руин базового лагеря американской экспедиции.

«Перед участниками историко-археологической экспедиции стояло несколько задач, — сообщил руководитель группы, начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка «Русская Арктика» Евгений Ермолов. — Прежде всего, учитывая, что объект разрушаемый, нужно было максимально зафиксировать его и собрать возможный подъёмный материал для выявления этого памятника как объекта археологического наследия. Ведь «Восточный лагерь экспедиции Болдуина» — один из наиболее сохранившихся исторических памятников на территории национального парка».

Как и в 2017 году, в этот раз участникам экспедиции удалось сделать несколько интересных исторических находок.

«Это деревянный башмак, очень хорошо сохранившийся за более чем 110 лет, и ящик консервированного горохового супа с инструкциями по приготовлению», — рассказал Евгений Ермолов.

За две экспедиционные недели удалось сделать описание и топографический план не только в «Восточном лагере», но и на «Западном», расположенном на мысе Подгорный — в 10 километрах от базового лагеря. Сейчас на месте «Западного лагеря» сохранилась лодка с китобойной шхуны «Америка», на которой Болдуин прибыл на ЗФИ, многочисленные ящики, следы палаток и строений.

В национальном парке подчеркивают, что придание объекту статуса памятника археологии позволит провести на о. Алджера археологические раскопки для максимальной фиксации и сохранения исторических артефактов, которые могут быть утрачены — часть памятника уже находится в зоне берегового разрушения.

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