Киты, медведи и моржи встретились посетителям «Русской Арктики»

арха, Архангельская область, , 14:24 — REGNUM 1079 туристов посетили национальном парке «Русская Арктика» в этом году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе нацпарка.

Как и ожидалось, летом на территорию самой большой российской особо охраняемой природоохранной территории состоялось 10 круизных рейсов по трём маршрутам. 5 из них совершил ледокол «50 лет Победы» (туроператоры — «Quark Expeditions» и «Poseidon Expeditions»); ещё 3 — теплоход «Sea Spirit», совершающий рейсы на архипелаг Земля Франца-Иосифа со Шпицбергена (оператор «Poseidon Expeditions»). Также на ЗФИ в ходе круиза по Северному морскому пути в августе зашло судно «Bremen» (туроператор «Hapag-Lloyd Cruises»). На территории новоземельского кластера парка в июле работало судно «Профессор Молчанов» с экспедицией «Арктического плавучего университета».

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Таким образом, количество посетителей «Русской Арктики» в этом туристическом сезоне, как и в 2017 году, превысило тысячу человек. Все рейсы сопровождали госинспекторы национального парка.

Традиционно посетителям было предложено совершить высадки и зодиачные круизы в наиболее привлекательных точках архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. Они знакомились с историей «Русской Арктики», её флорой и фауной: наблюдали белых медведей, атлантических моржей, гренландских китов, морских птиц, белух и тюленей в естественных условиях обитания.

Добавим, что в России спрос на арктические туры до сих пор невысок — отечественных туристов смущают их высокая стоимость — от 1,6 млн рублей. Поэтому организацией туров занимаются в основном зарубежные агентства. Охотно раскупают путевки в «Русскую Арктику» жители Китая, Германии, Швейцарии, США.

Справка:

Национальный парк «Русская Арктика» учреждён распоряжением Правительства РФ 15 июня 2009 года. В летние сезоны 2011−2017 гг. арктические круизы с посещением архипелага ЗФИ и северной оконечности Новой Земли были организованы компаниями Quark Expeditions LTD, Poseidon Expeditions, Oceanwide Expeditions, Hapag Lloyd cruises, Silversea Expeditions и др. c использованием собственных или арендованных судов, способных работать в арктических условиях. За эти годы «Русскую Арктику» посетили около 6,5 тысяч туристов из более, чем 60 стран. Количество посетителей (по данным за последние пять лет): в 2013 г. — 639 человек; в 2014 г. — 738 человек; в 2015 г. — 1225 человек; в 2016 г. — 954 человека, 2017 г. — 1142 человека.

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