В издательстве «Кучково поле» вышли полные воспоминания Василия Шульгина

Москва, , 10:51 — REGNUM В московском издательстве «Кучково поле» вышли книги видного русского политика начала XX в. Василия Витальевича Шульгина «1919 год» и «1921 год». Ранее эти книги никогда не печатались в полном объеме. Книга Шульгина «1920 год» получила широкую известность и популярность как одно из лучших мемуарных произведений о гражданской войне, но две другие части трилогии по разным причинам не были опубликованы, и только отдельные главы из них печатались на страницах эмигрантских газет. Лишь сейчас, почти 100 спустя после их написания, «1919 год» и «1921 год» становятся доступны читателям в изначальном и полном авторском варианте, который удалось реконструировать на основе архивных рукописей и газетных публикаций.

«1919 год» и «1921 год» — это не только попытка отобразить ряд важных событий, происходивших на Юге России в указанное время, но и острая политическая публицистика, посвященная истокам и особенностям революции, взаимоотношениям с союзниками по Антанте, украинскому и еврейскому вопросам, роли казачества и методам террора, применявшегося всеми участниками Гражданской войны, причинам поражения Белого движения и другим не менее важным проблемам. Кроме того, местами это и захватывающий приключенческий роман, разворачивающийся на улицах Одессы и Киева, в южнорусских степях и на побережье Крыма — с белыми подпольщиками, чекистами и крестьянами-повстанцами в роли действующих лиц. Обе книги богато проиллюстрированы, многие из приведенных в них фотографий и рисунков публикуются впервые.

«Шульгин и его соратники нисколько не сомневались в верности своих идей, в том, что путь белой армии был не только «крестным, тяжелым», но и «славным». При всем этом они старались быть объективными и не замалчивали недостатки белого движения. Если в одной из глав, например, говорится о «красном терроре» и кровавой «работе» киевских чекистов, то в другой описываются неблаговидные действия киевской «белой» контрразведки», — сказал корреспонденту ИА REGNUM кандидат исторических наук Антон Чемакин, старший преподаватель Института истории СПбГУ и научный редактор «1919 года» и «1921 года».