В Москве пройдет фестивале «Круг света» с участием команд из 36 стран

Москва, , 13:39 — REGNUM С 21 по 25 сентября в Москве пройдет ставший уже знаменитым в столице (в 2017 году его посетили более 3 с половиной миллиона человек) фестиваль «Круг света». Световые и лазерные проекции будет осуществляться на 7 площадках. Среди них такие известные как Театральная площадь, парки Царицыно и Коломенское, Музей Победы на Поклонной горе.

Откроется фестиваль 21 сентября мультимедийным шоу «Карнавал света» на Гребном канале, на котором можно будет увидеть не только проекции, но и, по утверждениям организаторов, хореографию фонтанов и огня, грандиозные пиротехнические эффекты.

Ожидается, что в в 2108 году в течении 5 дней шоу посмотрят 5 миллионов человек