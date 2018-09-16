В Китае плотно займутся противопожарной защитой культурного наследия

Пекин, , 02:59 — REGNUM В Китае пройдет общенациональная проверка пожарной безопасности в музеях и культурно-исторических места, было анонсировано по результатам телефонной конференции Министерства культуры и туризма и Управления национального культурного наследия КНР, сообщает 15 сентября агентство Синьхуа.

Несмотря на то, что безопасность культурного наследия Китая находится на должном уровне, профилактика и контроль за пожарной безопасностью все еще хромают в связи с нехваткой внимания властей к этой сфере, отметил замминистра чрезвычайных ситуаций Хуан Мин.

По его словам, власти всех уровней должны предпринять меры эффективной профилактики пожаров с целью обеспечения безопасности местам исторической и культурной значимости, используя все современные технические достижения.

Отметим, что в настоящее время в Китае зарегистрировано почти 5 тыс. музеев и более 50 тыс. мест особой культурной значимости, находящихся под охраной властей Китая.

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