Сериалы покоряют кинозалы

Иваново, , 18:34 — REGNUM Сегодня в Иваново завершается первый российский фестиваль телесериалов «Пилот». Его появление в нашей стране довольно закономерно. Во-первых, во всем мире смотры многосерийных телефильмов уже стали обычным делом. В текущем году тенденция докатилась до знаменитых на весь мир Канн, где впервые одновременно и совместно с крупнейшим международным рынком телевизионного контента MIPTV состоялся первый фестиваль сериалов Canneseries.

Подробнее об этом событии читайте эксклюзивный репортаж обозревателя ИА REGNUM: В Каннах определили лучшие сериалы

Во-вторых, в нашей стране уже на протяжении более пятнадцати лет вместе с низкопробными и дешевыми мыльными операми производятся и выпускаются в эфир высококачественные сериалы, в создании которых принимают лучшие представители профессии: «Граница. Таежный роман» Александра Митты, «Идиот» Владимира Бортко, «Бригада» Алексея Сидорова, «Ликвидация» Сергея Урсуляка, «Оттепель» Валерия Тодоровского», «Троцкий» Александра Котта, Константина Статского и многие другие.

Фестиваль первых серий новых сериалов с говорящим названием «Пилот» учрежден для содействия развитию формата российского многосерийного телефильма. Теперь создатели проектов имеют возможность показать свое детище коллегам на большом экране, получить отклик профессиональной аудитории и простых зрителей.

Из шестидесяти двух заявленных проектов для участия в конкурсной программе организаторами было отобрано двадцать. Это истории самых разных, иногда неожиданных жанров. Во всем мире доминирующим жанром сейчас является криминальный триллер, но у нас царит многообразие (вместе с тем ведущее место сохраняет за собой комедия). Гости и жители Иваново увидели: детективный триллер «Ворона» и детективную драму «Содержанки», драматический и напряженный боевик «На краю», мелодраму с элементами драмы и детектива «Учителя», семейную драму с элементами мистики «Русалки», ретро-детектив «Подкидыш», музыкальную мелодраму «Хор», мелодраму «Свадьба и разводы», драматический боевик «Драйв», приключенческую мелодраму «Наследие» о балерине и сотруднике спецслужб в отставке, драму «Министерство».

Много поводов для улыбок и смеха дали: семейная комедия «Восток для чайников», драмеди (поджанр трагикомедии) о жизни сценариста «Алиби», трагикомедия о женской дружбе «На живца», комедия о первоклассном гинекологе-мужчине «Филатов», музыкальная комедия «90-е. Весело и громко», семейная комедия «ИП Пирогова», мистическая комедия «Вампиры средней полосы», комедия о буднях клерков «Офис». Сериал «Смена» вообще продемонстрировал баланс между жанрами: это ужастик, приключенческая комедия и мистический триллер одновременно.

Актеры уже давно не считают зазорным сниматься в сериалах: ведь телепроекты бывают разные. И лучшие из них предлагают очень непростые и интересные творческий задачи. Юрий Стоянов получил роль патриарха вампирского клана, Елизавета Боярская — роль следователя, Евгений Стычкин воплотил образ успешного сценариста, а Владимир Епифанцев — смертельно больного каскадера. Самый большой сюрприз готовит Федор Бондарчук: он исполнил неожиданную роль гинеколога. Вместе с ними зрители очень скоро увидят на своих телеэкранах: Ольгу Сутулову, Марата Башарова, Юлию Высоцкую, Егора Корешкова, Аристарха Венеса, Александра Панкратова-Черного, Владимира Вдовиченкова, Петра Федорова, Дарью Мороз, Антона Шагина, Тимофея Трибунцева, Артема Ткаченко, Николая Фоменко, Ольгу Ломоносову и других актеров разных поколений.

Работают над телесериалами как молодые, начинающий авторы, так и опытные кинематографисты: режиссеры Нурбек Эген, Максим Свешников, Саша Кириенко, Александр Касаткин, продюсеры Александр Цекало, Валерий Федорович, Рубен Дишдишян, Джаник Файзиев, Александр Акопов и др.

Сегодня, на церемонии закрытия первого фестиваля сериалов «Пилот» жюри, в которое вошли ведущие эксперты индустрии и профессионалы телебизнеса, объявит победителей конкурса и назовет лучших создателей телесериалов нового сезона.

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