Стивен Кинг назвал самый лучший фильм всех времён

Вашингтон, , 16:11 — REGNUM Самый лучший фильм всех времён и народов назвал американский писатель Стивен Кинг в своём Twitter.

По словам писателя, после заданного ему вопроса, какой же фильм он считает лучшим, он раздумывал всю ночь и назвал «Крёстный отец 2» режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы.

Стоит отметить, что, на самом деле, Кинг больше интересуется фильмами ужасов, поэтому в 2017 году среди любимых им фильмов он называл, в основном, киноленты этого жанра. А предпочтение король ужасов ранее отдал вышедшему в 2016 году фильму ужасов «Демон внутри» норвежского режиссера Андре Овредала.

Также Кинг является на сегодняшний день одним из наиболее часто экранизируемых авторов. По его романам и рассказам сняты десятки фильмов и сериалов. Над экранизациями работали такие известные режиссёры, как Брайан де Пальма («Кэрри» 1976) и Стенли Кубрик («Сияние» 1980).