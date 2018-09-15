Санкт-Петербург, 15 сентября 2018, 09:40 — REGNUM 15 сентября в знаменитом Александринском театре пройдет IX Международный фестиваль экспериментальной музыки «Этномеханика». С оригинальными композициями в стиле этнической музыки, но элементами сёрфа, панка, медитатива, рока, техно, африканских ритмов и рейв, транса, и электро и даже ритмическими обрядовыми танцами выступят коллективы группы из Перу, Германии, Польши, Беларуси и России. Критики современной музыки обращают внимание на мощную турецкая группу Gaye Su Akyol, перуанский дуэт Dengue Dengue Dengue, психоделический девичий квартет из Москвы Lucidvox, лауреата Премии Сергея Курёхина Lovozero, и петербургский коллектив Чивадеше.
В Петербурге пройдет фестиваль экспериментальной музыки «Этномеханика»
На сцене прославленной Александринки весь день будет звучать современная музыка всех стилей и направлений
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