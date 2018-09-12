Российских «Ми-ми-мишек» увидят зрители 190 стран

Москва, , 09:43 — REGNUM Первые сезоны российских мультсериалов «Ми-ми-мишки» и «Лео и Тиг» доступны на мультимедийной платформе Netflix, действующей в 190 странах мира. Об этом сообщает пресс-служба анимационной студии «Паровоз».

Сделку осуществила компания Signal Media. Генеральный директор студии «Паровоз» Антон Сметанкин назвал сделку с Netflix знаковым событием, подтверждающим актуальность творческих идей на рынках Европы, Азии и Северной Америки.

«Этот успех нас вдохновляет на новые эксперименты, о которых мы объявим этой осенью», — заявил Сметанкин.

Американская компания приобрела 13 серий мультфильма «Лео и Тиг» о приключениях маленького леопарда Лео и его лучшего друга — тигренка Тига. Также закуплены 26 серий «Ми-ми-мишек» — историй о буром медвежонке Кеше и его друзьях: белом медвежонке Тучке и Лисичке.

На студии «Паровоз» также созданы сериалы «Бумажки», «Волшебный фонарь», «Сказочный патруль», «Герои Энвелла». Аудитория основанной в 1997 году платформы Netflix составляет, по данным на январь 2018 года, 130 млн человек.