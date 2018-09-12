В Иваново открывается фестиваль российских телесериалов «Пилот»

Иваново, , 09:01 — REGNUM С 12 по 15 сентября в Иваново пройдет первый российский фестиваль телесериалов «Пилот». Из 62 представленных работ отборочная комиссия для конкурсного показа выбрала 20 сериалов. Авторитетному жюри предстоит определить лучшего сценариста, режиссера, актера и актрису, продюсера. А вот победителя в номинации «Лучший пилот телевизионного сериала» назовут зрители.

За награды будут соревноваться такие известные сериалы как «90-е. Весело и громко», «Вампиры», «Ворона», «Драйв», «Министерство», «Русалки», «Хор», «На краю», «Офис», «Свадьбы и разводы», «Учителя», «Содержанки» и другие.

Президентом нового масштабного кинофестиваля стал известный режиссер и продюсер Валерий Тодоровский