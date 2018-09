Премьера байопика о культовой группе Queen намечена на октябрь

Лондон, , 16:57 — REGNUM Стали известны детали байопика Queen Bohemian Rhapsody, посвящённого легендарной группе Queen. Байопик, напомним, это биографический фильм. Всё просто.

Впервые байопик Queen представят на лондонском стадионе «Уэмбли» 23 октября этого года. Средства, собранные на премьере, пойдут в благотворительный фонд, основанный в честь Фредди Меркьюри, фронтмена Queen, официально (есть и другие версии) умершего от СПИДа. Собственно, фонд и занимается проблемой ВИЧ/СПИД.

В саундтрек к байопику войдут 22 песни: кроме классических композиций вроде Killer Queen и Somebody to Love можно будет услышать раритетные живые песни и аудио концерта Live Aid (всего 11 ранее неизданных записей). Замкнёт саундтрек великая эпопея Show must go on, но не в исполнении великолепного Фредди Меркьюри, а в исполнении гитариста Брайана Мэя.

Главные вопросы по будущему байопику вызывает исполнение роли Фредди Меркьюри. Это более чем ответственное задание доверено Рами Малик. Он поиграл и в «Ночах в музее», и в «Олдбое», но, простите, Его Величество Фредди Меркьюри? Справится ли?

Были проблемы и с выбором актёра на роль басиста Queen Джона Дикона. Тот, напомним, полностью разорвал любые совместные проекты с оставшимися музыкантами группы Брайаном Мэем и Роджером Тэйлером после смерти Фредди Меркьюри. Более того, он полностью ушёл из музыки, потрясённый смертью коллеги и друга. Дикон неоднократно критиковал совместные проекты музыкантов Queen с другими вокалистами: Робби Уильямсом, Полом Роджерсом и Адамом Ламбертом. Джон даже не присутствовал на официальной церемонии включения участников группы Queen в Зал славы рок-н-ролла. Лишь в 1997 году он сыграл с коллегами в мемориальном концерте. Неоднократно Джон Дикон повторял, что Фредди Меркьюри заменить некем. И с этим, правда, трудно не согласиться.