Опубликована ранее неизданная песня Егора Летова

Москва, , 13:38 — REGNUM 10 сентября Егору Летову, чьё творчество не попадает ни под какие определения и категории, могло бы исполниться 54 года. Но он ушёл из жизни 10 лет назад — 19 февраля 2008 года — в 43-летнем возрасте. Официальная причина — острая дыхательная недостаточность из-за злоупотребления алкоголем. Говоря проще, Летов захлебнулся рвотными массами.

В день рождения вдова музыканта Наталья Чумакова опубликовала на YouTube новую, ранее неизданную запись Егора под названием «Среди зараженного логикой мира» с альбома «Песни в пустоту». После прослушивания композиции многим станет ясно, насколько своевременен данный релиз.

Важно, что Чумакова планирует издать весь альбом. «Среди зараженного логикой мира» — тут ранняя добрая весть. Она записана во время первого публичного выступления группы «Гражданская оборона», бессменным лидером которой являлся Егор Летов, чьё сияние в итоге обрушилось вниз.