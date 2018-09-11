Вторник, 11 Сентября 2018 года
15:14:32 МСК

Опубликована ранее неизданная песня Егора Летова

Культура

Это сделала вдова рок-музыканта в день его рождения

Москва, 11 сентября 2018, 13:38 — REGNUM  10 сентября Егору Летову, чьё творчество не попадает ни под какие определения и категории, могло бы исполниться 54 года. Но он ушёл из жизни 10 лет назад — 19 февраля 2008 года — в 43-летнем возрасте. Официальная причина — острая дыхательная недостаточность из-за злоупотребления алкоголем. Говоря проще, Летов захлебнулся рвотными массами.

В день рождения вдова музыканта Наталья Чумакова опубликовала на YouTube новую, ранее неизданную запись Егора под названием «Среди зараженного логикой мира» с альбома «Песни в пустоту». После прослушивания композиции многим станет ясно, насколько своевременен данный релиз.

Важно, что Чумакова планирует издать весь альбом. «Среди зараженного логикой мира» — тут ранняя добрая весть. Она записана во время первого публичного выступления группы «Гражданская оборона», бессменным лидером которой являлся Егор Летов, чьё сияние в итоге обрушилось вниз.

regnum author Платон Беседин
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Музыкальная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить