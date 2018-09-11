В Москве фильм «Веном» представит актер Том Харди

Москва, , 00:30 — REGNUM Триллер «Веном», снятый по мотивам комиксов Marvel, будет представлен в российской столице исполнителем главной роли Томом Харди, сообщили в пресс-службе компании-прокатчика WDSSPR.

Напомним, фильм снят в 2018 году режиссером Рубеном Фляйшером. Бюджет ленты составил $140 млн. Мировая премьера состоится 3 октября, в России — 4 октября.

«Веном» — это экранизация одноименных комиксов об Эдди Броке. Трейлер картины появился в интернете еще в апреле.

Читайте ранее в этом сюжете: Первый полноценный трейлер фильма «Веном» с Томом Харди выложили в сеть