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Минкультуры предлагает сократить показы иностранных фильмов в кинотеатрах

Культура

Количество показов каждого зарубежного фильма не должно будет превышать 35% от общего числа сеансов за один день

Москва, 10 сентября 2018, 21:58 — REGNUM  Министерство культуры России предлагает ограничить процент ежедневных сеансов одного фильма в кинотеатрах. Проект соответствующих поправок в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии» обнародовала 10 сентября пресс-служба ведомства.

Согласно проекту, количество сеансов каждого фильма, демонстрируемого в течение месяца в кинотеатре, имеющем один кинозал, не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов, демонстрируемых в кинотеатре в течение данного месяца.

Для кинотеатров, имеющих более одного кинозала, количество показов одного фильма предлагается ограничить 35% от общего числа сеансов всех фильмов в течение дня.

При этом в документе оговаривается, что данные требования «не распространяются на национальные фильмы». В случае принятия поправок, они должны будут вступить в силу с 1 января 2019 года.

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Кинематограф
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