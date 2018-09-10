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В Таджикистане стартовали дни Самарканда

Культура

Состоится ярмарка изделий самаркандских промышленников и ремесленников

Худжанд, Таджикистан, 10 сентября 2018, 14:22 — REGNUM  В рамках дней Самарканда в Худжанде состоится бизнес-форум предпринимателей Самаркандской и Согдийской областей, сообщает 10 сентября издание «Народное слово».

Кроме того, состоится ярмарка изделий самаркандских промышленников и ремесленников. Делегация Узбекистана, в которую вошли деятели культуры и предприниматели, примет также участие в праздновании дня независимости Таджикистана.

Напомним, после распада СССР отношения между Ташкентом и Душанбе оставались напряженными. Ситуация изменилась после государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан. Стороны объявили друг друга стратегическими партнерами.

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