В Таджикистане стартовали дни Самарканда

Худжанд, Таджикистан, , 14:22 — REGNUM В рамках дней Самарканда в Худжанде состоится бизнес-форум предпринимателей Самаркандской и Согдийской областей, сообщает 10 сентября издание «Народное слово».

Кроме того, состоится ярмарка изделий самаркандских промышленников и ремесленников. Делегация Узбекистана, в которую вошли деятели культуры и предприниматели, примет также участие в праздновании дня независимости Таджикистана.

Напомним, после распада СССР отношения между Ташкентом и Душанбе оставались напряженными. Ситуация изменилась после государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан. Стороны объявили друг друга стратегическими партнерами.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан предоставил Таджикистану скидку на ж/д-перевозки