Понедельник, 10 Сентября 2018 года
13:51:41 МСК

В Кремле в Москве состоится премьера балета «Хрустальный дворец»

Культура

В роли императрицы Анны Иоанновны выступит знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути

В Кремле в Москве состоится премьера балета «Хрустальный дворец»
Эдгар Дега. Голубые танцовщицы. 1897

Москва, 10 сентября 2018, 13:02 — REGNUM  10 сентября в Большом зале Государственного Кремлёвского дворца состоится российская премьера балета «Хрустальный дворец» на музыку современного американо-мальтийского композитора Алексея Шора. Это удивительное театральное действо включает в себя не только не только классическую балетную постановку с роскошными костюмами и декорациями, в представлении задействованы и оперные номера. Но главное, организаторам удалось собрать в Москве звездный состав — на прославленную сцену сегодня выйдут выдающиеся исполнители — Иван Васильев, Мария Аллаш, Мария Виноградова, Анна Нечаева. Несомненным украшением вечера станет появление блестящей итальянской актрисы Орнеллы Мути в роли российской императрицы Анны Иоанновны.

В спектакле задействованы солисты и хореографические труппы Большого театра России и Михайловского балета, детский хор Большого театра, Школа классического танца под руководством Геннадия и Ларисы Ледях. Представление в двух действиях будет проходить в сопровождении сводного симфонического оркестра Москвы под управлением дирижера Павла Клиничева.

В основу сюжета балета положен известный исторический анекдот о свадьбе двух придворных шутов в построенном по приказу императрицы Анны Иоанновны дворце изо льда.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить