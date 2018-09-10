В Кремле в Москве состоится премьера балета «Хрустальный дворец»

Москва, , 13:02 — REGNUM 10 сентября в Большом зале Государственного Кремлёвского дворца состоится российская премьера балета «Хрустальный дворец» на музыку современного американо-мальтийского композитора Алексея Шора. Это удивительное театральное действо включает в себя не только не только классическую балетную постановку с роскошными костюмами и декорациями, в представлении задействованы и оперные номера. Но главное, организаторам удалось собрать в Москве звездный состав — на прославленную сцену сегодня выйдут выдающиеся исполнители — Иван Васильев, Мария Аллаш, Мария Виноградова, Анна Нечаева. Несомненным украшением вечера станет появление блестящей итальянской актрисы Орнеллы Мути в роли российской императрицы Анны Иоанновны.

В спектакле задействованы солисты и хореографические труппы Большого театра России и Михайловского балета, детский хор Большого театра, Школа классического танца под руководством Геннадия и Ларисы Ледях. Представление в двух действиях будет проходить в сопровождении сводного симфонического оркестра Москвы под управлением дирижера Павла Клиничева.

В основу сюжета балета положен известный исторический анекдот о свадьбе двух придворных шутов в построенном по приказу императрицы Анны Иоанновны дворце изо льда.