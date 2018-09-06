«Русская цивилизация» привлекла десятки стран

Москва, , 12:00 — REGNUM Приём работ на II Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» завершится 9 сентября. Свои работы уже прислали более 2,8 тыс. участников из 44 стран мира. Среди них — Индия, Колумбия, Израиль, Сальвадор и другие.

В конкурсе принимают участие как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет. Они могут прислать до 5 фотографий в каждую из номинаций:

«Уникальная природа» — пейзажные фотографии, демонстрирующие уникальные виды, красоту русской природы, неизведанные путешественниками уголки и дикую природу страны.

«Лица и поколения» — фотографии портретного плана, передающие национальный колорит и раскрывающие русский характер и самобытность.

«Традиции большой страны» — репортажные фотографии, раскрывающие многонациональность и самобытность народов России, не утративших в век информации и современных технологий своё наследие.

«Архитектура и скульптура» — фотографии, демонстрирующие уникальность как памятников искусства, так и современных архитектурных сооружений, воссоздающих элементы древней русской культуры и отражающие национальные особенности.

«Народное творчество» — фотоработы, отражающие изготовление изделий декоративно-прикладного творчества и сами изделия.

«Мне, эксперту-урбанисту, в первую очередь была интересна номинация «Архитектура и скульптура». Работы смогли поразить. Предполагала, что встречу снимки храмов, старинных особняков, памятников. Но в общем потоке неожиданно много снимков-исследований, честных попыток понять саму природу, поэзию родных городов. Это настоящие оды улицам, домам, бульварам. Неожиданный и приятный эффект, заставивший меня по-новому взглянуть даже на свою работу», — отмечает член жюри конкурса, основательница архитектурно-градостроительного бюро MASTER’S Plan Юлия Зубарик.

Победителей фотоконкурса в каждой номинации определит экспертное жюри путём голосования. Лучшие работы будут выбирать по таким критериям, как оригинальность идеи фотографии, художественный уровень и содержание фотографии, мастерство участника (техника и качество исполнения), а также соответствие фотографии требованиям конкурса и номинациям.

Напомним, впервые конкурс «Русская цивилизация» прошёл в 2017 году в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики», утвержденной постановлением Правительства РФ. Организатор фотоконкурса — Федеральное агентство по делам национальностей. «Русская цивилизация» проводится для гармонизации межнациональных отношений и этнокультурного развития народов России путём привлечения внимания граждан к истокам и традициям русской культуры.

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