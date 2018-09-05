В Петербурге пройдет мировая премьера фильма Сокурова по пьесе Бродского

Санкт-Петербург, , 11:20 — REGNUM 6 сентября в рамках Первого Санкт-Петербургского международного книжного фестиваля «Ревизия» пройдет мировая премьера последней работы выдающегося российского режиссера Александра Сокурова «GO. GO. GO». Об этом сообщил народный артист России в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС. Открытый показ состоится в культурном центре «Новая Голландия».

В основу фильма положена постановка мастера в итальянском городе Виченце, созданная по пьесе лауреата Нобелевской премии по литературе Иосифа Бродского «Мрамор» с добавлением его же стихов в переводе итальянских поэтов. Картина представляет собой монтаж спектакля снятого одновременно многими камерами. Напомним, что Александр Сокуров уже несколько лет работает в этой манере.

«В этой постановке я хотел поговорить о схватке варварства и цивилизации в современном мире» — отметил режиссер на презентации. И действительно, фабула пьесы располагает к размышлениям. По сюжету во втором веке нашей эры в тюремной камере в высокой башне сидят два человека — римский патриций Туллий Варрон и варвар Публий Марцелл. Никаких преступлений они не совершали. Просто гуманный император Тиберий, зная, что по статистике более 6 процентов населения являются преступниками и должны сидеть, сократил эту цифру до 3 процентов и благодаря помощи компьютера (!?) определяет тех, кто и должен отбывать пожизненный срок. Все необходимое доставляется в камеру. Но есть ли что-нибудь, что может заменить человеку свободу? О попытке бегства, о невыносимости общения и невозможности от него отказаться, о разном восприятии мира, о многих других философских вещах рассказывается в этой пьесе.