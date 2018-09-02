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Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Елену Проклову

Культура

Президент России отметил «впечатляющее количество профессиональных наград» у юбилярши

Москва, 2 сентября 2018, 12:43 — REGNUM  Заслуженную артистку России, актрису и телеведущую поздравил с юбилеем президент РФ Владимир Путин. Поздравительная телеграмма опубликована 2 сентября на сайте президента России.

Путин отметил, что Елена Проклова с самого начала своей карьеры в кинематографе заявила о себе как о самобытной талантливой актрисе и завоевала этим искреннюю любовь и признание у зрителей.

Президент подчеркнул, что в творческой биографии актрисы большое количество ярких ролей и интересных телепроектов.

Путин пожелал актрисе «здоровья, успехов и удачи».

Напомним, что Елена Проклова начала свою творческую карьеру как актриса ещё в детстве, снявшись в таких фильмах, как «Звонят, откройте дверь» и в киносказке «Снежная королева». В театре МХАТ имени М. Горького Проклова сыграла в пьесах «Синяя птица», «Вишневый сад», «Чайка». С 2006 года участвовала в качестве ведущей в телепроектах «ЖКХ» и «Малахов+».

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