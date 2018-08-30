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Путин поздравил с Днем рождения мультипликатора Леонида Шварцмана

Культура

За годы плодотворной работы талантливый художник многое сделал для развития отечественной анимации

Москва, 30 августа 2018, 11:42 — REGNUM  Президент России Владимир Путин направил поздравления советскому и российскому режиссёру-мультипликатору Леониду Шварцману, который 30 августа отмечает 98-й день рождения. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Глава российского государства подчеркнул, что за годы плодотворной работы талантливый художник многое сделал для развития отечественной анимации и приумножения творческого наследия студии «Союзмультфильм».

"Ваши произведения пользуются неизменной популярностью и по праву считаются классикой российской мультипликации», — добавил российский президент.

Напомним, среди работ режиссера Леонида Шварцмана — такие всенародно любимые мультфильмы, как «Осторожно, обезьянки», «Крокодил Гена», «Золотая антилопа», «38 попугаев», «Котенок по имени Гав» и другие.

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