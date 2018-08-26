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Президентская библиотека представляет свое кинопроизводство

Культура

За восемь лет Президентская библиотека выпустила 400 фильмов по истории России

Санкт-Петербург, 26 августа 2018, 13:04 — REGNUM  Президентская библиотека ко дню российского кино, который отмечается 27 августа, решила представить широкой общественности свою коллекцию фильмов по истории России. Как отмечается в релизе учреждения, «за неполное десятилетие своего существования она стала одной из наиболее оснащённых площадок по производству документальных фильмов различной тематики».

За период с 2009 по 2017 год подготовлено около 400 видеоматериалов: документальных, просветительских, научно-популярных и образовательных лент, проведены съёмки экскурсий, лекций, уроков и других мероприятий учреждения.

Созданы циклы по определённой тематике: 16 фильмов «Новгород. 1150 лет в истории Русского государства»; документальная трилогия о Старой Ладоге, цикл «Русский флот у берегов Америки», рассказывающий о малоизвестной экспедиции русского флота в США и участии в гражданской войне Севера и Юга.

В рамках проекта «Президентская летопись», который осуществляется во взаимодействии с Администрацией Президента РФ, подготовлены фильмы «Символы президентской власти», «Личная библиотека Президента Российской Федерации», «Обращаюсь к Президенту» и другие.

С вышеперечисленными и другими лентами можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки в разделе «Аудиовизуальные материалы». Кроме того, документальные фильмы регулярно транслируются на портале библиотеки в разделе «Интернет-вещание».

Фильмы транслируются в крупных аэропортах России, в электропоездах «Сапсан», в рамках Московской международной книжной выставки-ярмарки, фестиваля «Спасская башня» на главной площади страны и т. д.

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Культурная хроника
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