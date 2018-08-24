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Стивен Сигал зарегистрировал ИП в Подмосковье

Культура

Он решил легализовать свою деятельность в России

Москва, 24 августа 2018, 04:14 — REGNUM  Актер и ныне спецпредставитель МИД РФ по вопросам гуманитарных отношений между Россией и США Стивен Сигал зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в городе Электросталь Московской области, сообщает РБК.

По данным системы СПАРК, в качестве основной деятельности предпринимателя указаны звукозапись, издание музыкальной продукции, деятельность в области искусств и спорта, а также «зрелищно-развлекательная деятельность».

По словам представителя Сигала, актер стал индивидуальным предпринимателем ради легализации своей деятельности в России. Поэтому Сигал решил зарегистрироваться по месту жительства.

Как сообщало ИА REGNUM, актер Стивен Сигал, получивший российское гражданство, 4 августа был назначен спецпредставителем МИД России по вопросам гуманитарных отношений с США. Как сообщает ведомство, его обязанностями будут реализация проектов в сфере культуры, искусства, науки, образования и спорта.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД назвал перечень обязанностей Стивена Сигала на посту спецпредставителя

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