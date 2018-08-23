Актёр Олег Басилашвили представит свою новую книгу «Палата №26»

Санкт-Петербург, , 18:10 — REGNUM 15 сентября в киностудии «Лендок» в Санкт-Петербурге известный актер Олег Басилашвили представит свою вторую книгу «Палата №26». Презентация пройдет в форме его диалога с филологом, редактором книги Борисом Авериным. Как сообщил Аверин петербургскому интернет-изданию Собака.Ру., в книге «события личной жизни автора тесно переплетены с событиями историческими, ведь он был в центре происходящих изменений в стране». По его мнению, книга написана живо, остроумно и интересно.

Первая книга Олега Басилашвили «Неужели это я?! Господи…», вышедшая в 2012 году в «Эксмо», выдержала 5 изданий.

Олег Валерианович Басилашвили (1934 г. р) — советский и российский актер театра и кино. Народный артист СССР. Сыграл десятки ролей в Большом драматическом театре в Санкт-Петербурге. Среди более 80 работ в кино особенно примечательны персонажи в «Осеннем марафоне», «Курьере», «Небесах обетованных», «Служебном романе», «Вокзале на двоих» и других очень популярных фильмах.