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Актёр Олег Басилашвили представит свою новую книгу «Палата №26»

Культура

Известный артист вспоминает политические и культурные события последних десятилетий и свою роль в них

Актёр Олег Басилашвили представит свою новую книгу «Палата №26»
Irtolstaya
Олег Басилашвили

Санкт-Петербург, 23 августа 2018, 18:10 — REGNUM  15 сентября в киностудии «Лендок» в Санкт-Петербурге известный актер Олег Басилашвили представит свою вторую книгу «Палата №26». Презентация пройдет в форме его диалога с филологом, редактором книги Борисом Авериным. Как сообщил Аверин петербургскому интернет-изданию Собака.Ру., в книге «события личной жизни автора тесно переплетены с событиями историческими, ведь он был в центре происходящих изменений в стране». По его мнению, книга написана живо, остроумно и интересно.

Первая книга Олега Басилашвили «Неужели это я?! Господи…», вышедшая в 2012 году в «Эксмо», выдержала 5 изданий.

Олег Валерианович Басилашвили (1934 г. р) — советский и российский актер театра и кино. Народный артист СССР. Сыграл десятки ролей в Большом драматическом театре в Санкт-Петербурге. Среди более 80 работ в кино особенно примечательны персонажи в «Осеннем марафоне», «Курьере», «Небесах обетованных», «Служебном романе», «Вокзале на двоих» и других очень популярных фильмах.

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Культурная хроника
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