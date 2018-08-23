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Стали известны имена актеров нового фильма Тарантино

Культура

В актерский состав вошли такие звезды как Аль Пачино и Курт Рассел

Лос-Анджелес, США, 23 августа 2018, 06:06 — REGNUM  Американский портал Deadline опубликовал список актеров, которые исполнят роли в новом фильме режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

По данным издания, в актерский состав вошли такие звезды как Аль Пачино, Курт Рассел, Тим Рот. Главные роли в фильме исполнят, как было известно ранее, Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт. Выход фильма в прокат намечен на 2019 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 американский актер Леонардо ДиКаприо опубликовал в своем Twitter фотографии со съемочной площадки нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». На фотографии изображены ДиКаприо и Брэд Питт в образе героев фильма.

Читайте ранее в этом сюжете: Ди Каприо поделился фото со съемок нового фильма Тарантино

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