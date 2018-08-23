Стали известны имена актеров нового фильма Тарантино

Лос-Анджелес, США, , 06:06 — REGNUM Американский портал Deadline опубликовал список актеров, которые исполнят роли в новом фильме режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

По данным издания, в актерский состав вошли такие звезды как Аль Пачино, Курт Рассел, Тим Рот. Главные роли в фильме исполнят, как было известно ранее, Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт. Выход фильма в прокат намечен на 2019 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 американский актер Леонардо ДиКаприо опубликовал в своем Twitter фотографии со съемочной площадки нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». На фотографии изображены ДиКаприо и Брэд Питт в образе героев фильма.

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