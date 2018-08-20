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Фильм с Кевином Спейси не заработал и $300 в дни премьеры

Культура

В каждом кинотеатре, где транслировался фильм, его посмотрели примерно шесть человек

Фильм с Кевином Спейси не заработал и $300 в дни премьеры
Цитата из к/ф «Клуб миллиардеров». Реж. Джеймс Кокс. 2018. США
Кевин Спейси

Вашингтон, 20 августа 2018, 06:21 — REGNUM  Кассовые сборы фильма «Клуб миллиардеров» с участием актера Кевина Спейси составили лишь $287 в первые дни проката в США. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

В среднем билеты стоили $5. В каждом кинотеатре, где транслировался фильм, его посмотрели примерно шесть человек. В Лос-Анджелесе и Нью-Йорке проката картины не было.

Триллер об афере, которую задумали провернуть несколько молодых людей, снял режиссер Джеймс Кокс. Главные роли, помимо Спейси, исполнили Энсел Элгорт, Эмма Робертс и Сьюки Уотерхаус.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году актёр Энтони Рэпп заявил, что в возрасте 14 лет подвергся сексуальным домогательствам со стороны Кевина Спейси. Позже Спейси признался в нетрадиционной ориентации. В дальнейшем о приставаниях звезды Голливуда заявили 15 человек, по нескольких эпизодам ведется расследование.

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Секс-скандалы Голливуда и их последствия
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