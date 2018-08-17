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В Ботаническом саду Петербурга проходит фестиваль «Summer Music Park»

Культура

Классика в зажигательном стиле, музыка кино в симфоническом исполнении

Санкт-Петербург, 17 августа 2018, 19:09 — REGNUM  Два полных уик-енда — 17−19 и 24−26 августа — в Ботаническом саду Петра Великого в Санкт-Петербурге будут проходить концерты под открытым небом в рамках проекта «Summer Music Park». Уже в эти выходные (18−19 августа) коллектив A tempo orchestra под управлением дирижера Антона Гаккеля сделает подарок любителям кино.

В его исполнении прозвучат симфонические версии саундтреков из фильмов «Пираты Карибского моря», «Список Шиндлера», «Форрест Гамп», циклов о Джеймсе Бонде и Гарри Поттере. Другой участник проекта — Ганенко бенд — напротив, в зажигательной манере исполнит шедевры классики, например танго Пьяццоллы, адажио Альбиони, мелодии из «Времен года» Вивальди.

А солисты Мариинского театра, как и положено, исполнят арии из опер. И все это проходит приятным летним вечером под кронами вековых деревьев.

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Культурная хроника
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