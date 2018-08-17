Удастся ли сохранить Дом радиовещания и звукозаписи в Москве?

Москва, , 13:15 — REGNUM Союз композиторов России направил письмо президенту Владимиру Путину. В нем он выразил обеспокоенность в связи с передачей Государственного дома радиовещания и звукозаписи (ГДРЗ) в Москве от Всероссийской государственной телерадиовещательной компании (ВГТРК) Государственному предприятию Издательство «Известия» управления делами президента РФ. Союз композиторов попросил главу государства сохранить здание для того, чтобы и в дальнейшем делать в находящихся там студиях уникальные звукозаписи. Соответствующие документы были направлены главе Минкультуры Владимиру Мединскому, вице-премьеру Ольге Голодец и главе комитета Госдумы по культуре Елене Ямпольской.

Сегодня в здании работает ликвидационная комиссия издательства, вывозится оборудование, помещения готовятся к ремонту. 31 августа здание должно быть официально передано на баланс издательства. Может ли письмо кардинально повлиять на ситуацию — станет ясно уже в ближайшее время, но то, что фаза активных действий по защите здания на Малой Никитской в Москве несколько запоздала, факт неоспоримый.

Союз композиторов в своем обращении указывает на исключительность этого здания для записи классической музыки. И действительно, именно здесь с 1938 года записывались в высоком качестве выдающиеся концерты блестящих оркестров под управлением великих дирижеров, выступления прославленных музыкантов.

Сейчас Союз композиторов в лице его руководителя Алексея Рыбникова просит оставить здание на Малой Никитской в Москве в распоряжении звукозаписывающих студий и найти издательству равномерные площади по другим адресам. Возмущенные предполагаемым выездом известные звукорежиссеры рассматривают возможность передачи уникальных залов и аппаратных государственному предприятию «Мелодия».

Известные музыканты на всем интернет-пространстве призывают остановить разрушение студий. Официально со своей позицией выступила пока только глава комитета по культуре Госдумы Елена Ямпольская — она готова поддержать призыв Союза композиторов России и предпринять необходимые меры для сохранения Государственного дома радиовещания и звукозаписи (ГДРЗ).

Надо признать, что история «переформатирования» этого здания в центре Москвы довольно давняя. Его владельцы, то радио, то телевидение, время от времени старались то вознести звукозаписывающую составляющую своей работы на небывалую высоту, то избавиться от многосложного и дорогостоящего актива как не особо профильного. Зависело это и от политического аспекта, и от финансового благополучия.

Что же касается уникального архива, то его судьба до сих пор остается крайне запутанной: в 1990-е годы на него накладывали свою «лапу» компании с непонятным государственно-частным владением, появлялась также информация о его «отправке» за границу. Трудно сказать, насколько сегодня и само здание, и главное, его студии можно считать самыми технологически современными (по некоторым данным, оборудование последует на склады в Тульскую область), а вот уникальные архивные записи действительно являются достоянием России.

Плохо, что ведущие оркестры страны, в том числе и прославленный коллектив Юрия Башмета, кроме возможности записываться, лишаются замечательной репетиционной базы.

Главный вопрос сегодня — реакция ВГТРК на последние события (ее пока нет). Хотя разговоры, и на повышенных тонах, шли по этому поводу давно, и руководство многоопытной телекомпании не могло не предвидеть таких шагов со стороны музыкальной общественности. И поверить в то, что все действия не согласованы тоже крайне трудно. Процесс-то выселения идет вовсю…

Конечно, самым красивым вариантом — и это вполне возможно — станет создание на базе Дома звукозаписи современного медиакластера. Власть этот проект может инициировать, а ВГТРК при солидном финансовом вливании с удовольствием осуществить.