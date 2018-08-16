«Народный» короткий метр: из Интернета – на экран фестиваля

Выборг, Ленинградская область, , 09:04 — REGNUM Вечером 15 августа, в предпоследний день фестиваля «Окно в Европу» на официальной фестивальной вечеринке в ресторане «Эспиля» в Выборге состоялся просмотр фильмов-победителей сетевого конкурса «Окно в Интернет», который по традиции предваряет «большой» выборгский фестиваль. В этом конкурсе участвуют фильмы продолжительностью не более двадцати минут.

В этом году победителем среди короткометражек по выбору жюри стал фильм Георгия Заозёрского «Послевкусие» по мотивам пьесы Л.Г. Зорина «Варшавская мелодия». Профессиональное жюри было в своем голосовании единодушно. Зрительское голосование выявило второго победителя — картину Алексея Дыховичного «Гейм». Кстати, история этого приза оказалась драматичной. Как ни предупреждали участников конкурса и поклонников их творчества о недопустимости искусственных накруток, у некоторых авторов или их друзей сдали нервы, и количество лайков под иными конкурсными работами намного превысило количество просмотров. Ситуация вышла обратной знаменитому: «Не читал, но осуждаю» — какие-то неведомые доброжелатели фильмы не смотрели, но лайки ставили. В результате 8 участников были дисквалифицированы — обидный, но закономерный итог нечестности или дружеской «медвежьей услуги».

Кроме двух главных призов, жюри конкурса присудило пять специальных дипломов:

актеру фильма «ЧайлдХуд» Евгению Первухину — за лучшую «мужскую» роль,

режиссеру фильма «Не отпускай» Константину Салтыкову — за лучшую режиссуру,

авторам фильма «Я за отца досматриваю сны» — за оригинальное визуальное решение и точный монтаж,

команде фильма «НОВPIṊ LOɄ» — за талантливый старт в профессии.

авторам фильма «Электрический стул» — за отличный сценарий и блестящий актерский состав.

Лучшим анимационным фильмом признана остроумная работа Екатерины Жужлевой «Следующая поза». Также призом — Золотой клубной картой сети кинотеатров «Пять звезд» была отмечена документальная лента петербургского искусствоведа Владимира Васильева «Некто Торгованов», которая рассказывает о забытом художнике.

Гостям и участникам фестиваля, собравшимся на официальную вечеринку в ресторане «Эспиля» показали оба фильма-победителя, а также социальную ленту «Не отпускай», мультфильм «Следующая поза» и молодежную драму «НОВPIṊ LOɄ». Фильмы представила куратор конкурса киновед Алена Сычева.

Большинство показанных фильмов так или иначе связано с темой судьбы, человеческого выбора, события или поступка, так или иначе резко меняющего жизнь. Резкие повороты сюжета и острые конфликты вообще характерны для короткого метра, который не располагает достаточным пространством для постепенного раскрытия характеров героев и главного послания картины.

Герои фильма «Послевкусие», советский студент и польская девушка, влюблены и строят планы на жизнь, но судьба в лице сурового государства не дает этим мечтам сбыться.

Герой фильма «Гейм» (лента была отмечена дипломом и на фестивале «Короче») поначалу кажется обычным игроманом, для которого не имеет значения ничто, кроме азартных ставок на спорт. Но оказывается, что он затеял куда более рискованную, на грани безумия, игру с судьбой, призрачная ставка в которой — жизнь смертельно больной дочери.

Герой ленты «Не отпускай», кассир в супермаркете, пытается спасти девушку, задумавшую суицид, но оказывается недостаточно решительным, не доводит свое благородное дело до конца, и трагедия, похоже, случается.

Легкомысленный и некрасивый поступок на новогодней вечеринке в один миг губит любовь юных героев фильма «НОВPIṊ LOɄ».

Мультфильм «Следующая поза» воплощает мечту о безудержной свободе самовыражения.

Хочется пожелать участникам, победителям и призерам этого года новых творческих дерзаний и успехов, а тем, кто примет участие в конкурсе в будущем году — таланта и смелости, помноженных на приверженность честной игре.

Читайте ранее в этом сюжете: Режиссер Андрей Хржановский о Шпаликове, Бродском и о себе