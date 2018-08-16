Добрый электрический пес, злые духи, загнанный летчик и бурная молодость

Москва, , 09:21 — REGNUM «Потерянное отражение: Исповедь содержанки» (16+)

Каждый год сотни девушек из провинции, словно мотыльки на огонь, слетаются в столицу в поисках счастья. Счастье представляется им в виде прекрасного принца (возраст не имеет значения), коня которому заменяет машина лучшей марки, а замок оснащен по последнему слову техники. Но в реальности прекрасный принц вполне может оказаться если не Синей Бородой, то вовсе не тем, кто может дать счастье. И никакие деньги не окажутся в состоянии это счастье заменить.

Фильм Елены Жигаевой, задумывавшийся как документальный, снят на основе рассказов реальных женщин, оказавшихся в положении содержанок при богатых мужчинах и вынужденных бороться за спасение своей личности.

«Аксель»

Подобрать бездомную собаку — вполне естественный поступок для хорошего человека. Даже если четвероногая потеряшка — побольше этого самого человека и сделана из металла, с компьютерным мозгом новейшего поколения в голове. Дружба и взаимопонимание вполне возможны, вот только у совсем ничьей собаки в самый неподходящий момент могут обнаружиться хозяева. Что ты будешь делать, если уверен, что с ними твоему новому другу — да и всему человечеству заодно — ничего доброго не светит?

Героям фантастического фильма Оливера Дэйли — подростку Майлзу и огромному робопсу Акселю — предстоит вступить в противостояние с экспериментаторами в погонах, в чьи планы никак не входят дружба и верность.

«Опасное задание» (18+)

Пилот Шон оказывается между двух огней — наркокартелю нужны его профессиональные навыки, чтобы доставить «товар» по назначению, а агентам по борьбе с наркотиками требуется содействие Шона, чтобы ущучить неуловимых мафиози. В общем, имеет место острый конфликт интересов, а на кону — жизнь жены Шона, которая опасно больна, к тому же ее похитили. Какую сторону в итоге выберет Шон — или он попробует найти какой-то третий вариант?

Главную роль в остросюжетном фильме Йеспера Гансландта исполнил знаменитый Дэниэл Рэдклифф, сыгравший в свое время юного волшебника Гарри Поттера.

«Слендермен» (18+)

Кому не приходилось в детстве кричать и плакать во сне от ночных кошмаров? Но если кошмар приходит наяву, от него не спрятаться под одеялом.

В маленьком городке пропадают подростки, следы ведут к популярной страшилке о Слендермене, тощем сером призраке. Группе старшеклассников приходит в голову не самая удачная идея — призвать это загадочное существо, чтобы узнать судьбу пропавшей подружки. Теперь их собственные судьбы в костлявых руках потустороннего существа.

Фильм Сильвена Уайта наверняка порадует тех, кто в детстве любил истории про Черную руку и Красную простыню.

«Горные огни» (18+)

Еще одна молодежная американская страшилка — на сей раз с русским, точнее, алтайским колоритом.

Беспечные студенты, приехав на далекий Алтай к родственникам своей трагически погибшей одноклассницы Карины, внезапно оказываются втянуты в странный шаманский обряд, который должен помочь духу убитой девушки упокоиться с миром. Вот только в результате покоя напрочь лишаются друзья убитой — обряд пробудил злого духа, который вселяется в каждого из американцев по очереди с одной целью — убивать его руками вчерашних приятелей. Выживет тот, кто разгадает загадку смерти Карины, ведь, похоже, в дружеской компании находится ее убийца, именно это зло и притянуло местную нечистую силу…

В малобюджетном ужастике Томаса Данна сыграли как американские, так и российские актеры. Пляски с бубном выглядят почти аутентично.

«Mamma Mia! 2» (16+)

Продолжение истории о девушке Софи, которая перед свадьбой решила найти своего отца, а нашла на солнечном греческом острове сразу троих предполагаемых папаш. Теперь Софи ждет ребенка, что заставляет ее задуматься о прошлом своей матери и попытаться найти в нем силы для того, чтобы справиться с вполне понятными страхами. Ну, а любящая мама, трое постаревших, но бодрых отцов, лето, музыка и солнце помогут ей в этом.

Веселый музыкальный фильм Ола Паркера снят спустя десять лет после первой части, режиссером которой была Филлида Ллойд.

«My Generation» (16+)

Документальный фильм британского режиссера Дэвида Бэтти рассказывает о головокружительных 60-х годах, которым сдался на милость даже когда-то чопорный Лондон. Вместе с актером Майклом Кейном зритель совершит путешествие по лондонским улицам, захваченным музыкой «Битлз» и чувством свободы.

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