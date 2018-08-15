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В Узбекистане планируют построить свой Голливуд

Культура

Киногородок позволит снимать кино, отражающее национальные ценности

В Узбекистане планируют построить свой Голливуд
Василий Верещагин. Дервиши в праздничных нарядах. 1869-1870

Ташкент, 15 августа 2018, 18:08 — REGNUM  Национальное агентство «Узбеккино» планирует построить киногородок для развития узбекского кино, который будет похож на Голливуд в США или Болливуд в Индии, сообщает 15 августа агентство «УзА» со ссылкой на директора агентства Фурката Закирова.

По его словам, в киногородке будут созданы специальные павильоны для съемки фильмов. Планируется, что киногородок позволит снимать кино, отражающее национальные ценности, обычаи и историю.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Узбекистане была зарегистрирована негосударственная некоммерческая организация «Национальная комиссия Узбекистана», которая будет рассматривать обращения зарубежных кинокомпаний.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане создана кинокомиссия по регулированию иностранного кино

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