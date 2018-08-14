В Узбекистане создана кинокомиссия по регулированию иностранного кино

Ташкент, , 13:43 — REGNUM Министерство юстиции Узбекистана зарегистрировало негосударственную некоммерческую организацию «Национальную комиссию Узбекистана», которая будет рассматривать обращения зарубежных кинокомпаний, сообщает 14 августа издание «Новости Узбекистана».

Новая организация считается рабочей комиссией национального агентства «Узбеккино». «Национальная комиссия Узбекистана» будет выполнять организационные, технические и технологические услуги для иностранных съемочных групп.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане до 2020 года планируется снять два художественных фильма, посвященных участию узбеков в Великой Отечественной войне.

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