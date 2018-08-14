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Спустя два года после теракта: Ницца проведет фейерверк

Культура

Префектура установила «охранные устройства на земле, в воздухе и даже в море»

Ницца, Франция, 14 августа 2018, 08:14 — REGNUM  Спустя два года после нападения в Ницце, в результате которого погибли 86 человек, Ривьера проведет фейерверк 15 августа, соблюдая высшую степень безопасности, сообщает Europe1.

Префектура установила «охранные устройства на земле, в воздухе и даже в море» для успешной и безопасной организации фейерверков на Английской набережной в Ницце.

На набережной будут установлены элементы антивторжения для защиты от транспортных средств, чтобы предотвратить любую атаку. 15 августа будут мобилизованы национальная и муниципальная полиция и военнослужащие, а также прибрежный патруль и вертолеты жандармерии.

Напомним, в результате нападения в Ницце 14 июля 2016 года было убито 86 человек и 206 ранены. Водитель грузовика, выходец из Туниса, въехавший толпу, был застрелен полицией на месте.

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Теракт в Ницце
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