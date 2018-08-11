Золотое украшение возрастом более двух тысяч лет найдено в Израиле

Тель-Авив, , 19:59 — REGNUM Золотую серьгу, изготовленную более двух тысяч лет назад, обнаружили исследователи во время археологических раскопок в старейшем районе Иерусалима, говорится в сообщении пресс-службы управления древностей Израиля от 8 августа.

По заявлению учёных из университета Тель-Авива, золотая серьга, скорее всего, принадлежала одному из самых богатых представителей населения Иерусалима эллинистической эпохи.

Украшение было найдено во время раскопок на стоянке Гивати в городе Давида. Рядом с серьгой нашли и золотую бусину с орнаментом, примерно того же периода, что и серьга.

Исследователи отмечают, что ранее, во время раскопок в городе Давида, не доводилось находить столь редкие по красоте ювелирные изделия.

Учёные отмечают, что эти уникальные находки расширяют представление о Иерусалиме эллинского периода. Если ранее считалось, что жители города тогда были лишь крестьяне, то теперь уже можно уверенно утверждать, что в городе были и весьма зажиточные люди, которые вели торговлю с соседними странами.

Найденные украшения будут выставлены на 18-й археологической конференции в Иерусалиме, которая пройдёт в начале сентября этого года.

Ранее сообщалось, что в ходе раскопок на территории Города Давида археологи обнаружили множество повреждённых огнём артефактов, относящихся к одному и тому же периоду времени. Масштабный пожар произошёл около 2600 лет назад, что, по мнению израильских учёных, подтверждает библейскую историю о сожжении Иерусалима вавилонянами.