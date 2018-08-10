В Воронежской области пройдёт исторический фестиваль «Русский каганат»

Хохол, Воронежская область, , 13:27 — REGNUM 11 августа в селе Борщево Хохольского района Воронежской области пройдет фестиваль исторической реконструкции «Русский каганат». Главным событием фестиваля должна стать битва славян с хазарами.

Но по традиции таких мероприятий на месте будет разбито древнее городище с улицей ремесел, где под четким руководством народных умельцев можно будет попробовать изготовить кольчугу, соткать коврик, слепить глиняную игрушку. На поляне состоятся состязания по метанию сулиц (древнее копье) и бои на мечах. Молодежь может отличиться на ниве старинных славянских игр и забав.

Кстати сами участники проекта будут жить в условиях, приближенных к эпохе Средневековья. Посуда и одежда должны быть воссозданы по старинным образцам. Быт самый простой. И главное, в этот день им категорически запрещается пользоваться мобильными телефонами.