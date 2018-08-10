Alfa Future People: фестиваль электронной музыки в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, , 10:12 — REGNUM Юбилейный, пятый по счету Международный фестиваль электронной музыки и технологий Alfa Future People 2018 пройдет с 10 по 12 августа на берегу Волги недалеко от посёлка Большое Козино под Нижним Новгородом. На бывшем тайном аэродроме состоятся многочисленные выступления известных групп и исполнителей, а также лекции по футурологии, соревнования по 23 видам спорта и презентации последних гаджетов.

Хедлайнерами фестиваля станут Tieso, Steve Aoki, Alesso и Afrojack. Расшевелить публику им помогут Aly&Fila, Aphrodite, Gareth Emery, Going Deeper, Vini Vici, Yellow Claw. Организаторы уверяют, что специально для этих выступлений будет построена самая большая сцена в стране — высотой с девятиэтажный дом. Помимо этого гиганта будут работать все дни еще три площадки — специально для любителей хардстайла, драм-н-бейса и шугейза и техно.

Здесь же можно будет проверить себя в беге, подтягиваниях и прыжках, принять участие в матчах по волейболу, футболу, а также в состязаниях по лазертагу.

Чтобы окончательно сделать фестиваль многоформатным, приглашены с лекциями успешные, по мнению устроителей, люди: ЗОЖ-видеоблогер Алексей Утин, создатель онлайн-фермы Дмитрий Павлов, основатель криолаборатории для заморозки людей Данила Медведев, каллиграф и модный художник Покрал Лампас и другие.

Дети на фестиваль не допускаются даже в сопровождении взрослых.