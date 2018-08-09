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Бориса Медзрича назначили руководителем московского театра «Практика»

Культура

На пост художественного руководителя депкульт утвердил Дмитрия Брусникина

Москва, 9 августа 2018, 03:22 — REGNUM  Департамент культуры столицы утвердил Бориса Мездрича на должность директора московского театра «Практика», сообщает телеканал «Культура».

При этом в устав театра были внесены изменения, касающиеся руководства театром — теперь в уставе закреплено двуначалие. На пост художественного руководителя депкульт утвердил Дмитрия Брусникина, который с 3 мая являлся также исполняющим обязанности директора театра.

Напомним, Борис Медзрич был уволен с поста руководителя Новосибирского театра оперы и балета после скандала с показом оперы Рихарда Вагнера «Таннгейзер». Тогда в отношении Медзрича и режиссера постановки Тимофея Кулябино было возбуждено административное дело по статье об осквернении религиозной литературы, символики, атрибутики и предметов религиозного почитания. Позднее дела были закрыты «за отсутствием состава» правонарушения.

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