Мастер-классы для детей проходят на площадках проекта «Московское кино»

Москва, , 13:44 — REGNUM Опытные педагоги учат рисовать мультгероев или лепить их из пластилина. Ну, а если ребенок чувствует в себе актерский потенциал и готов сам сняться в кино, ему помогут срежиссировать и смонтировать собственный короткий видеоролик.

На мастер-классе «Пластилиновая анимация» (6+) учат снимать мультфильмы из пластилина. Сначала выбирается тема, затем лепятся герои, а потом начинается съемка. Любителей рисовать ждут на мастер-классе «Рисованная анимация». С помощью разноцветных фломастеров и черной обводки создаются персонажи и декорации. Потом героев вырезают и делают из них бумажных кукол-марионеток, именно их и снимают потом в главных ролях. На мастер-классе «Предметная анимация» детям предложат снять мультфильм из предметов, которые есть под рукой. Мастера-мультипликаторы учат оживлять их и помогают снять анимационный фильм с превращениями или исчезновениями вещей.

Исчезнуть и появиться могут в кадре и сами дети на мастер-классе «Пиксиляция». Здесь они узнают, как летать, исчезать, появляться, проходить сквозь стены и делать удивительные трюки, которые невозможны в реальной жизни. Все участники мастер-класса почувствуют себя актерами и актрисами на настоящей съемочной площадке. Для самых маленьких организован мастер-класс «Emoji из полимерной глины» (3+). Лепить эмоджи, символы и картинки, выражающие эмоции в письме, учат с помощью различных инструментов — скалочки, стеков, резаков, формочек.

Будущие пилоты могут ознакомиться с азами воздухоплавания на мастер-классе «Моделирование воздушного змея» (6+). Что для этого понадобится, какой формы должен быть змей и какие материалы лучше применить, расскажет мастер. Готового змея можно будет украсить хвостом с бантами или бабочками, а также расписать маркерами. Один из самых необычных мастер-классов — это «Создание открытки в технике Iris Folding» (4−5+). Айрис фолдинг — это техника складывания полос цветной бумаги под углом в виде закручивающейся спирали. Результат похож на диафрагму фотокамеры или радужную оболочку глаза. Мотивом открыток становятся любые предметы или сюжеты: цветок, кораблик, ягодка, машинка, птичка, зверушка. Результат кажется маленьким волшебством.

На мастер-классе «Создание брелка из фетра» дети по лекалам создают сувениры в виде котиков, птичек, сердечек, машинок или солнышка (5+). И обязательно пришивают колечко-брелок. Не менее увлекателен мастер-класс для любителей рукоделия «Создание чехла из фетра». Используя лекала, дети шьют чехол для смартфона и украшают его лентами, кружевами, бусинками и пайетками. На мастер-классе «Создание разноцветной вертушки» объясняют, как сделать разноцветные бумажные ветряные лопасти (5+). Вертушку потом можно прикрепить на балконе, крыльце дачи, украсить садовый участок или просто играть с ней.

Мастер-классы для детей — это дополнение к кинопоказам, которые будут идти до 9 сентября в 30 летних кинозалах по всей столице. В программе любимые советские фильмы и мультфильмы, а также новое российское кино и зарубежные ленты для детей и взрослых.

Кинозалы под открытым небом работают пять раз в неделю со среды по воскресенье. Вход свободный.

Подробное расписание киносеансов и мастер-классов, а также адреса кинотеатров можно посмотреть на сайте kinomoscow.ru