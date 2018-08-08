Юлий Гусман получил поздравления с 75-летием от Медведева

Москва, , 11:43 — REGNUM Сегодня, 8 августа, российский режиссёр театра и кино, телеведущий, актёр, общественный и политический деятель Юлий Гусман отмечает свой 75-й день рождения. С юбилеем постоянного члена жюри КВН и основателя премии «Ника» поздравил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Неизменно весёлый, всегда находчивый, Вы покоряете аудиторию тонкой импровизацией и неиссякаемым оптимизмом. […] Именно за это редкое жизнелюбие Вас ценят миллионы зрителей по всей стране», — говорится в поздравительной телеграмме.

Также отмечается, что «любовь к жизни пронизано всё», что делает этот заслуженный деятель культуры: снимает ли кино, выступает ли в КВН, ведёт ли авторские ток-шоу.

Напомним, Юлий Гусман родился 8 августа 1943 года в Баку.