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В Петербурге проходит выставка Кузьмы Петрова-Водкина

Культура

250 произведений живописи и графики охватывают все этапы творчества блестящего русского художника

В Петербурге проходит выставка Кузьмы Петрова-Водкина
Кузьма Петров-Водкин. Тревога (фрагмент). 1919

Санкт-Петербург, 7 августа 2018, 18:01 — REGNUM  В Санкт-Петербурге 20 августа завершается один из самых заметных выставочных проектов Русского музея 2018 года — масштабная экспозиция «Кузьма Петров-Водкин. К 140-летию со дня рождения». Почти 250 картин разных жанров и разных направлений отражают все периоды творческой биографии выдающегося художника.

Он оказал огромное влияние на развитие культуры в бурное время начала ХХ века. Интересно, что многие знаковые работы мастера из Русского музея и Третьяковской галереи здесь же «сопровождаются» эскизами, набросками, этюдами, что дает посетителю уникальную возможность проследить за процессом работы. «Купание красного коня», «Богоматерь Умиление злых сердец», «Петроградская мадонна», «Смерть комиссара», «Тревога» и многие другие шедевры любители живописи видеть обязаны.

Кроме главных художественных хранилищ отечественной живописи, в выставке участвуют Саратовский художественный музей им. А. Н. Радищева, Художественный музей саратовского города Хвалынска (родина художника), Петербургский театральный музей, Музей театрального искусства им. А. А. Бахрушина в Москве, Государственный Эрмитаж, частные коллекции Петербурга и Москвы.

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Культурная хроника
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