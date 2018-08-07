В Петербурге проходит выставка Кузьмы Петрова-Водкина

Санкт-Петербург, , 18:01 — REGNUM В Санкт-Петербурге 20 августа завершается один из самых заметных выставочных проектов Русского музея 2018 года — масштабная экспозиция «Кузьма Петров-Водкин. К 140-летию со дня рождения». Почти 250 картин разных жанров и разных направлений отражают все периоды творческой биографии выдающегося художника.

Он оказал огромное влияние на развитие культуры в бурное время начала ХХ века. Интересно, что многие знаковые работы мастера из Русского музея и Третьяковской галереи здесь же «сопровождаются» эскизами, набросками, этюдами, что дает посетителю уникальную возможность проследить за процессом работы. «Купание красного коня», «Богоматерь Умиление злых сердец», «Петроградская мадонна», «Смерть комиссара», «Тревога» и многие другие шедевры любители живописи видеть обязаны.

Кроме главных художественных хранилищ отечественной живописи, в выставке участвуют Саратовский художественный музей им. А. Н. Радищева, Художественный музей саратовского города Хвалынска (родина художника), Петербургский театральный музей, Музей театрального искусства им. А. А. Бахрушина в Москве, Государственный Эрмитаж, частные коллекции Петербурга и Москвы.